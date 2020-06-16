Plajlarda Atlı Birlik Dönemi Başlıyor

Fethiye Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde kurulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, mavi bayraklı Ölüdeniz plajı ve Sarıgerme sahili içinde devriye gezmeye başladı.

Atlı birlikler, sahildeki yerli turistlerden ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri esnasında turistlere güvenlik ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarılar yaptı. Yerli ve yabancı turistler de atlı jandarma timinin fotoğraflarını çekti.

Atlı jandarma timinin, sezon sonuna kadar Ölüdeniz ve Sarıgerme'de devriye görevine devam edecek.

Vira Haber