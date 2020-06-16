Koronavirüs Salgınında Dünya Genelinde Son Durum
Uluslararası Deniz Ticaret Odası, Dünya Sağlık Örgütü'nün 14 Haziran itibarı ile yayınladığı dünya genelinde değerlendirmenin bulunduğu güncel koronavirüs istatistiklerini paylaştı.
Paylaşımda geçen hafta itibarıyla 7.690.708 COVID-19 vakası tespit edildiği, bir önceki haftaya kıyasla vefat ve yeni vaka sayısında azalma gözlemlendiği, birçok ülkenin hali hazırda uygun test ekipmanına sahip olmadığı için tüm vakaların rapor edilemediği ve bu nedenle sayıların artacağı belirtildi.
Ayrıca yazıda, 14 Haziran 2020 tarihi itibarıyla en fazla COVID-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, COVID-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo, ülkeler hakkında güncel bilgi edinmeye yönelik oluşturulan WHO-COVID-19 gösterge tablosu ve dünya genelinden bilgiler yer alıyor.
Sayılarla Son Durum (Bütün Bölgelerde Çok Yüksek Risk Devam Etmektedir)
Bölge
Vaka Sayısı
Vefat Sayısı
Küresel
7690708
427630
Afrika
167566
3998
Amerika Kıtası
3711768
199252
Doğu Akdeniz
758551
16640
Avrupa
2398779
188001
Güney Doğu Asya
455439
12526
Batı Pasifik
197864
7200
14 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla En Fazla COVID-19 Vakası Tespit Edilen İlk 12 Ülke
Amerika Birleşik Devletleri
Brezilya
Rusya
Hindistan
İngiltere
İspanya
İtalya
Peru
Almanya
İran
Türkiye
Şili
DÜNYA GENELİNDE DURUM
· İngiltere’de, zorunlu olmayan tüketim eşyaları satan işletmelerin yaklaşık üç aylık süreç sonunda açılmasına izin verilmiştir. Ancak toplu taşıma kullanımı sırasında maske takmak zorunlu hale getirilmiştir.
· Fransa da kısıtlama önlemlerini hafifletmeye devam etmektedir. Diğer Avrupa Birliği ülkelerine seyahatlere izin verilmekte, kafe ve restoranlar açılabilmektedir.
· İspanya sınırlarını yeniden açma sürecini 10 gün ertelemiştir. Çoğu Avrupa ülkesinden seyahatlere 21 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilmesi beklenmektedir.
· Pekin’de tespit edilen 36 yeni vaka ile Çin’de yeni bir artış görülmüştür.
· İran’da da yeni bir artış gözlenmiş olup, günlük vefat sayısı iki ay içinde ilk kez 100’ü aşmıştır.
· Asya ülkeleri ikinci bir salgın vakasından endişe duymaktadır.
· Hindistan’ın en sert kısıtlama uygulamalarından birkaç hafta sonra ve ilk kez COVID-19 vakası tespit edilmesinden dört ay sonra vakalar hızla artış göstermektedir. Hindistan Times 2 Gazetesi’nin haberine göre başkent Delhi’de yapılan her üç COVID-19 testinden biri pozitif sonuçlanmaktadır. Bahse konu analizler hükümet verilerinden elde edilmiştir.
· Özellikle Kolombiya, Ekvator, Arjantin ve Peru olmak üzere Güney Amerika’da vakalar hızlı bir artış göstermektedir.
https://covid19.who.int/ adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Vira Haber
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.