Koronavirüs Salgınında Dünya Genelinde Son Durum

Paylaşımda geçen hafta itibarıyla 7.690.708 COVID-19 vakası tespit edildiği, bir önceki haftaya kıyasla vefat ve yeni vaka sayısında azalma gözlemlendiği, birçok ülkenin hali hazırda uygun test ekipmanına sahip olmadığı için tüm vakaların rapor edilemediği ve bu nedenle sayıların artacağı belirtildi.

Ayrıca yazıda, 14 Haziran 2020 tarihi itibarıyla en fazla COVID-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, COVID-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo, ülkeler hakkında güncel bilgi edinmeye yönelik oluşturulan WHO-COVID-19 gösterge tablosu ve dünya genelinden bilgiler yer alıyor.

Sayılarla Son Durum (Bütün Bölgelerde Çok Yüksek Risk Devam Etmektedir)

Bölge Vaka Sayısı Vefat Sayısı Küresel 7690708 427630 Afrika 167566 3998 Amerika Kıtası 3711768 199252 Doğu Akdeniz 758551 16640 Avrupa 2398779 188001 Güney Doğu Asya 455439 12526 Batı Pasifik 197864 7200

14 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla En Fazla COVID-19 Vakası Tespit Edilen İlk 12 Ülke

Amerika Birleşik Devletleri Brezilya Rusya Hindistan İngiltere İspanya İtalya Peru Almanya İran Türkiye Şili

DÜNYA GENELİNDE DURUM

· İngiltere’de, zorunlu olmayan tüketim eşyaları satan işletmelerin yaklaşık üç aylık süreç sonunda açılmasına izin verilmiştir. Ancak toplu taşıma kullanımı sırasında maske takmak zorunlu hale getirilmiştir.

· Fransa da kısıtlama önlemlerini hafifletmeye devam etmektedir. Diğer Avrupa Birliği ülkelerine seyahatlere izin verilmekte, kafe ve restoranlar açılabilmektedir.

· İspanya sınırlarını yeniden açma sürecini 10 gün ertelemiştir. Çoğu Avrupa ülkesinden seyahatlere 21 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilmesi beklenmektedir.

· Pekin’de tespit edilen 36 yeni vaka ile Çin’de yeni bir artış görülmüştür.

· İran’da da yeni bir artış gözlenmiş olup, günlük vefat sayısı iki ay içinde ilk kez 100’ü aşmıştır.

· Asya ülkeleri ikinci bir salgın vakasından endişe duymaktadır.

· Hindistan’ın en sert kısıtlama uygulamalarından birkaç hafta sonra ve ilk kez COVID-19 vakası tespit edilmesinden dört ay sonra vakalar hızla artış göstermektedir. Hindistan Times 2 Gazetesi’nin haberine göre başkent Delhi’de yapılan her üç COVID-19 testinden biri pozitif sonuçlanmaktadır. Bahse konu analizler hükümet verilerinden elde edilmiştir.

· Özellikle Kolombiya, Ekvator, Arjantin ve Peru olmak üzere Güney Amerika’da vakalar hızlı bir artış göstermektedir.

https://covid19.who.int/ adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Vira Haber