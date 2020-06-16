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Koronavirüs Salgınında Dünya Genelinde Son Durum

Koronavirüs Salgınında Dünya Genelinde Son Durum

Uluslararası Deniz Ticaret Odası, Dünya Sağlık Örgütü'nün 14 Haziran itibarı ile yayınladığı dünya genelinde değerlendirmenin bulunduğu güncel koronavirüs istatistiklerini paylaştı.

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Paylaşımda geçen hafta itibarıyla 7.690.708 COVID-19 vakası tespit edildiği, bir önceki haftaya kıyasla vefat ve yeni vaka sayısında azalma gözlemlendiği, birçok ülkenin hali hazırda uygun test ekipmanına sahip olmadığı için tüm vakaların rapor edilemediği ve bu nedenle sayıların artacağı belirtildi.

Ayrıca yazıda, 14 Haziran 2020 tarihi itibarıyla en fazla COVID-19 vakası tespit edilen ilk 12 ülke, COVID-19 salgını vaka ve vefat sayılarının olduğu tablo, ülkeler hakkında güncel bilgi edinmeye yönelik oluşturulan WHO-COVID-19 gösterge tablosu ve dünya genelinden bilgiler yer alıyor.

Sayılarla Son Durum (Bütün Bölgelerde Çok Yüksek Risk Devam Etmektedir)

Bölge

Vaka Sayısı

Vefat Sayısı

Küresel

7690708

427630

Afrika

167566

3998

Amerika Kıtası

3711768

199252

Doğu Akdeniz

758551

16640

Avrupa

2398779

188001

Güney Doğu Asya

455439

12526

Batı Pasifik

197864

7200

 

14 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla En Fazla COVID-19 Vakası Tespit Edilen İlk 12 Ülke

Amerika Birleşik Devletleri

Brezilya

Rusya

Hindistan

İngiltere

İspanya

İtalya

Peru

Almanya

İran

Türkiye

Şili

 

DÜNYA GENELİNDE DURUM

· İngiltere’de, zorunlu olmayan tüketim eşyaları satan işletmelerin yaklaşık üç aylık süreç sonunda açılmasına izin verilmiştir. Ancak toplu taşıma kullanımı sırasında maske takmak zorunlu hale getirilmiştir.

· Fransa da kısıtlama önlemlerini hafifletmeye devam etmektedir. Diğer Avrupa Birliği ülkelerine seyahatlere izin verilmekte, kafe ve restoranlar açılabilmektedir.

· İspanya sınırlarını yeniden açma sürecini 10 gün ertelemiştir. Çoğu Avrupa ülkesinden seyahatlere 21 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilmesi beklenmektedir.

· Pekin’de tespit edilen 36 yeni vaka ile Çin’de yeni bir artış görülmüştür.

· İran’da da yeni bir artış gözlenmiş olup, günlük vefat sayısı iki ay içinde ilk kez 100’ü aşmıştır.

· Asya ülkeleri ikinci bir salgın vakasından endişe duymaktadır.

· Hindistan’ın en sert kısıtlama uygulamalarından birkaç hafta sonra ve ilk kez COVID-19 vakası tespit edilmesinden dört ay sonra vakalar hızla artış göstermektedir. Hindistan Times 2 Gazetesi’nin haberine göre başkent Delhi’de yapılan her üç COVID-19 testinden biri pozitif sonuçlanmaktadır. Bahse konu analizler hükümet verilerinden elde edilmiştir.

· Özellikle Kolombiya, Ekvator, Arjantin ve Peru olmak üzere Güney Amerika’da vakalar hızlı bir artış göstermektedir.

https://covid19.who.int/ adresinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Vira Haber

 

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