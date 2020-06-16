Yeni Virüs Endişesi Vaka Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Diğer yandan Çinli uzmanlar şu an ülkede ikinci dalga endişesine sebep olan vakaların Kovid-19 kaynaklı değil de yeni bir virüs kaynaklı olduğunu iddia ediyor. Uzmanlara göre, yeni virüs somon pazarında ortaya çıktı.

Komisyon, vakalardan 38'inin yerel kaynaklı, 19'unun ise yurt dışı kaynaklı olduğu açıkladı. Yerel kaynaklı vakalardan 36'sı başkent Pekin'de tespit edilirken, ilk olarak Wuhan'da görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının başından bu yana kentte günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

VİRÜSÜN KAYNAĞI SOMON PAZARI MI?

Virüs tespit edilen kişilerin 27'sinin Pekin'deki Xinfadi pazarında çalıştığı, 9'unun ise doğrudan veya dolaylı olarak pazarla ilişkili olduğu aktarıldı. Yerel kaynaklı diğer 2 vakanın Liaoning eyaletinde görüldüğü, 38 vakanın tamamının Pekin'deki Xinfadi pazarıyla ilişkili olduğu belirtildi.

GENİŞ KAPSAMLI ÖNLEMLER ALINMALI

DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan ise konuya ilişkin bir soru üzerine, DSÖ'nün salgını yakından takip ettiğini söyledi.

Ryan, pek çok ülkede ortaya çıkan Kovid-19 "yeni vaka kümelerinin" kendileri için endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Fakat görmek istediğimiz şey buna karşı acil müdahalede bulunulması ve geniş kapsamlı önlemler alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Pekin'de ortaya çıkan yeni vakaların genetik diziliminin Çin hükümeti tarafından yayımlanması çağrısında bulunan Ryan, böylelikle bu vakaların Avrupa'dan Pekin'e sıçramış olabileceğine dair iddiaların doğruluğunun ortaya çıkacağına işaret etti.

Vira Haber