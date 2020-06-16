Antalya Kaleiçi'nde Maskesiz Girişler Yasaklandı

Antalya'nın önemli turizm semtlerinden ve merkezi yerleşim yerlerinden biri olan Kaleiçi'ne, Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre maskesiz girişler yasaklandı.

Tarihi semte maskesiz bir şekilde girilmesi yasaklanırken, ziyaretçilerin ateş ölçümü yapılması için de karar alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yoğun yaya ve araç trafiğinin yaşandığı Kaleiçi'nde kararın ardından tedbirlerini artırdı.

Kaleiçi'ne girişler, görevliler tarafından yapılan ateş ölçümü ve maske kontrolü sonrası gerçekleşiyor.

Vira Haber