Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne Ünal Baylan Getirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne Ünal Baylan getirildi.
A+A-
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne Ünal Baylan getirildi.
ÜNAL BAYLAN KİMDİR?
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliğinden 2003’te mezun oldu.
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği yaptı.
Bir dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Denizyolu Yük Taşımacılığı Daire Başkanlığı görevini yürüttü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne 15 Haziran 2020’de atandı.
Bu haber toplam 144 defa okunmuştur
Etiketler : Deniz, Denizcilik, Ünal Baylan
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.