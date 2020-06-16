Denizcilik Genel Müdürlüğü'ne Ünal Baylan Getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne Ünal Baylan getirildi.

ÜNAL BAYLAN KİMDİR?

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliğinden 2003’te mezun oldu.

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği yaptı.

Bir dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Denizyolu Yük Taşımacılığı Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Denizcilik Genel Müdürlüğüne 15 Haziran 2020’de atandı.