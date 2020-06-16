Yunan Sahil Güvenlik Güçleri Mülteci Geri İtmeye Devam Ediyor
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, 2 lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
A+A-
Lastik botlarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışırken Yunan Sahil Güvenliği'nin geri ittiği 98 mülteci, Sivrice açıklarına gelen mülteciler, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.
Mülteciler Sahil Güvenliği Komutanlığına getirildi.
Öte yandan Bozcaada açıklarında lastik botları arızalanan 27 mülteci de sahil güvenlikten yardım istedi.
Botlarının motoru bozulan mülteciler, ekiplerce kurtarılıp karaya çıkarıldı.
Vira Haber
Bu haber toplam 102 defa okunmuştur
Etiketler : Türkiye, Yunanistan, Türk Sahil Güvenliği, Sahil
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.