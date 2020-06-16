Bursa’da Garip Olay Sandalla Açılıp Dua Ediyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Boğazköy Barajı'nın yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçmesinin ardından baraj nedeniyle sular altında kalan mezarlıkta yakınları bulunanlar, can yeleklerini giyip, sandalla açılarak, dua ediyor.

İnegöl'de elektrik üretiminde kullanılan Hamzabey Mahallesi'nde 3 mezarlığın bulunduğu araziler, sular altında kaldı. Osmanlı'nın ilk şehidi kabul edilen Baykoca'nın türbesinin de yer aldığı mahallede oturanlar, yakınlarına ait mezarlara gidip, dua edebilmek için sandalla açılıyor. Can yeleklerini giyerek, kıyıdan yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan mezarlara ulaşanlar, dua ediyor.

Yine bazı Hamzabey Mahallesi'nin sakinleri, yakınlarına ait mezarlara gidip, dua edebilmek için suların tamamen çekilmesini bekliyor.

Vira Haber