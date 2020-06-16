Bir Gören Tekrar Baktı Dev Yengeç İlgi Odağı Oldu

Balıkçı tezgahının sahibi Mert Kanal, Akdeniz'e has olan mavi yengeci ilk kez Sinop'ta gördüğünü söyledi.

Ağırlığı 650 gram olan yengecin, müşterilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Kanal, "Avlanan mavi yengecin boyu yaklaşık 50 santimetre. Besin değerinin yüksek olması ve lezzetiyle birlikte Akdeniz'de tercih edilen bir tür. Özellikle Uzakdoğu mutfağının vazgeçilmezi." dedi.

Kanal, mavi yengeci bir süre tezgahta sergiledikten sonra kendilerinin tüketeceğini kaydetti.

Vira Haber