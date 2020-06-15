Yabancı Dizi Tutkunlarının Yeni Adresi: Dizirun

Dizi izlemek için dijital platformlara abone olup belli bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. Tüm yabancı dizileri hiçbir ücret ödemeden izleyebileceğiniz bir adres var ve Dizirun ismini daha uzunca bir süre duyacaksınız. Son dönemde bir hayli popüler hale gelen ve çok sayıda dizi sever tarafından takip edilen bu platform, kategorileri ile de fark yaratmayı başarıyor.

Dilediğiniz kategoriye daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor ve dizi arama bölümü ile birlikte zaman kaybı yaşamıyorsunuz. Dizirun, başarılı bir editör kadrosu tarafından yönetiliyor ve sahip olduğu ara yüz sayesinde kendine hayran bırakmayı başarıyor. Dilerseniz diğer tüm detaylara da hep birlikte göz atalım ve bu adresi daha yakından tanımaya çalışalım.

Kategori Yelpazesi

Belgesel

Gerilim

Korku

Dram

Komedi

Polisiye romantik

Ve çok daha fazla kategorisinin yer aldığı bir adresten söz ediyoruz. Etaylı bir inceleme yapıldığında sektördeki rakiplerine kıyasla daha zengin ve kalabalık bir yelpazeye sahip olduğunu tespit etmek de zor olmayacaktır. İstediğiniz diziyi istediğiniz şekilde izleyebiliyor ve bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Yeni diziler ve kült olmayı başarmış diziler de yine ilgili kategorilerde sizlere sunuluyor ve ücretsiz olarak seyretme şansı elde ediyorsunuz.

Altyazı Desteği

Türkçe dublaj ile birlikte dilerseniz dizileri alt yazılı olarak da izleyebilirsiniz. Herhangi bir senkronizasyon sorunu ya da buna benzer sıkıntılar yaşamayacaksınız. Az önce de ifade ettiğimiz gibi gayet profesyonel bir ekip tarafından yönetiliyor ve başarılı bir dizi izleme sitesi olarak hizmet veriyorlar.

Dil seçeneklerinin yanı sıra video oynatıcı seçeneklerinin sayısı da bir hayli fazla. Dilediğini video oynatıcıyı seçerek diziyi başlatabilirsiniz. Ses ya da görüntü ile alakalı bir sorun yaşamayacak ve yine dizi keyfinizi baltalayacak sorunlardan uzak kalacaksınız.

Dizi Takvimi

Birçok dizi izleme sitesinde olmayan özel bir kategori hazırlanmış durumda. Dizi takvimi ile birlikte gün gün dizi önerisi yapılıyor ve eğer kararsız biri iseniz ya da hangi diziyi izleyeceğinizi bilemiyorsanız bu takvimden yardım alabilirsiniz. Editörler gerçek bir yabancı dizi kurdu ve önerdikleri diziler de gerçekten kayda değer dizilerdir.

Hemen bu takvime göz atabilir ve sizler de günlük seçimlerinizi yapabilirsiniz. Beklentilerinize birçok konuda yanıt verecek profesyonel bir yapılanma ve rakiplerinin bir adım önde olduğunu da özellikle hatırlatmak gerekiyor.

Tv Dizileri ve Sinema Filmleri

Televizyonda yayınlanan ve bir döneme damga vurmayı başarmış olan dizileri de yine Dizirun ekranında bulabilir ve seyretmeye başlayabilirsiniz. Yalnızca diziler ile yetinmek istemiyorum ve beyaz perdeyi de yakından takip etmek istiyorum diyorsanız merak etmeyin bu kategoride de zengin bir yelpaze karşınıza çıkacaktır.

Gerçek bir sinema tutkunu iseniz eğer bu arşive mutlaka göz atmanız gerekiyor. Hemen şimdi yerinizi alabilir ve bu arşivden en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Çok sayıda dizi ve film, kendilerine ait kategorilerde yer alıyor ve izleyici ile buluşuyor. Üstelik bunun için herhangi bir ödeme ya da abonelik durumu da söz konusu değildir. Kendinizi fazlasıyla özgür hissedeceğiniz bir ortamda her türlü dizi ve filme erişim sağlayacak ve bir hayli keyifli vakit geçireceksiniz.