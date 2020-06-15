Halk, Rehavete Kapılmıştı Faturası Ağır Oldu

Koronavirüs salgını kontrol altına alındığı düşünülürken normalleşme süreci ile birlikte vaka sayısında artış gözlemlendi. En çok vakanın bulunduğu il olan İstanbul için ise alınan tedbirlere bir yenisi daha eklenerek İstanbul Valiliği, Haziran ayının sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama gibi faaliyetleri kısıtladı.

"YENİ NORMAL DENETİMİ"

Diğer yandan, İstanbul'da 24.00'te kapanması gereken lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bazılarının kapanış saatine ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul genelinde 'Yeni normal denetimi" talimatı verdi. 39 ilçede her gün eş zamanlı olarak denetimler yapılacak.

HAFTA SONU YASAK KAPIDA!

Hafta sonu yasakları vaka sayısının düşmesiyle iki haftadır uygulanmıyordu. Ancak vatandaşın tedbirlere uymayarak geçirdiği bu yasaksız günlerde koronavirüs vaka sayısı artış göstermeye başladı. Bu hafta gerçekleştirilecek Bilim Kurulu Toplantısı’nda yasağın masada olması bekleniyor.

Vira Haber