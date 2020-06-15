Haliç'te Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Devreye Girdi

Haliç'in renginin kahverengiye dönmesiyle beraber başlayan, renk değişikliği kirlilikten mi yoksa alglerden mi tartışması devam ederken, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, denizden numune aldı.

Bakanlığın emriyle, İstanbul Çevre Müdürlüğüne bağlı ekipler, Haliç'te su kirliliği kontrolü yönetmeliğince kalorifil-a, renklilik, oksijen ihtiyacı gibi çalışmaları denetlemek üzere çalışma yaptı.

Ekipler, içlerinde Bahariye Mevlevihanesi'nin de yer aldığı kıyılardan aldıkları numuneleri incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Vira Haber