Yeni Normal(siz) Deniz Keyfi

Termometrelerin 25 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü, "turizmin başkenti" olarak nitelenen Antalya'da, nem oranı yüzde 68 olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsata çeviren vatandaşlar, günü deniz kenarında geçirmeyi tercih etti.

Haftanın ilk günü yoğunluğun çok olmadığı plajlarda alınan önlemlerle "yeni normal" ve "kontrollü sosyal hayat"ın gereklerinin yerine getirilmediği gözlendi.

Kumsalda yürüyen, sahilde dinlenen ve piknik yapan vatandaşların genelinde maske olmadığı görüldü.

Bir hafta önce 700’lere kadar inen vaka sayıları, son birkaç gündür yeniden binli rakamları gördü. Yaşanan bu kısmi artış ikinci dalga endişesi yarattı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, vaka sayılarını yorumladı.

“FARKLI TEDBİRLER İÇİN ADIM ATILABİLİR”

Günlük vaka sayılarının bir salgını tek başına iyi ya da kötüye gittiğini göstermediğini söyleyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Şu anda test sayıları salgının ilk dönemi gibi değil. Test sayısında ciddi oranda artış var ama vakalar binli sayılarda devam ediyor. Pozitiflik oranı da artan test sayısına göre azaldı.

Yani salgın şu anda inişte. Biz buna ‘vaka havuzu’ diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz iyileşen hasta sayıları artıyor ve havuz giderek boşalıyor. Hastaneye yatanların oranı bir ara yüzde 23’tü, şimdi ise 2.31’e düştü. Ne zaman korkarız? Günlük vaka sayısı sürekli artıyor, pozitif oranı giderek yükseliyorsa, hastanede yatış arttıysa, ağır hasta sayısı yükselişteyse o zaman salgında tekrar başlangıca dönüyoruz anlamına gelir. Bu dinamik bir süreç, ‘salgın geçti gitti’ diye bir şey yok. Eğer artış korkulan şekilde olursa, aynı olmasa da farklı tedbirler alınacaktır” dedi.

Vira Haber