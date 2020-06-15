Efes Antik Kenti'ne Koronavirüs Düzenlemesi

Antik çağın Anadolu başkenti olarak kabul edilen ve tarihte nüfusu 200-250 bine ulaşan Efes Antik Kenti'ne, salgın riski sebebiyle aynı anda 650'den fazla ziyaretçi alınmayacağı açıklandı.

ANLIK ZİYARETÇİ SAYISI 650

Efes Arkeoloji Müzesi Müdürü Cengiz Topal yaptığı açıklamada, gerekli alanlara dezenfektan ve uyarı işaretleri koyduklarını ifade ederek, "Günlük ziyaretçi sayımız geçtiğimiz yıllarda 10 binin üzerinde olurdu. Ancak yeni dönemde sosyal mesafeyi göz önüne alarak anlık ziyaretçi sayısını 650 olarak belirledik. Gün içinde toplam ziyaretin 4 bin 500- 6 bin arasında değişeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Efes Antik Kenti'ne 1 Haziran'dan beri genel olarak yerli turistlerin geldiğini söyleyen Topal, şunları kaydetti:

"Kapılarımızda giriş ve çıkışları an itibarıyla takip edebiliyoruz. Gerekirse bir süre beklemelerini rica ediyoruz. Alan içinde 1300 metrelik mesafe söz konusu, dolaşarak gittiğimizde ise mesafe 1800 metreye ulaşıyor.

SOSYAL MESAFEYE UYMAYANLARI UYARIYORUZ

Çok sıkıntılı bir süreç değil, en çok kapı bölümlerine dikkat ediyoruz. 1 Haziran'dan bu yana gelenler genelde aileler. Birlikte hareket ediyorlar. Sosyal mesafe kurallarına uymayan diğer misafirlerimizi nazikçe uyarıyoruz.

Alanın korunması ve restorasyon ile ziyaretçi yönetimi ve planlamasına ilişkin hazırlıklarımız da var. Gece aydınlatması ve tiyatronun restorasyonu çalışmalarımız var. Şu anda çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Vira Haber