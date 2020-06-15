Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yarından itibaren ülke genelinde etkili olacak sağanak yağış ve bulutlu hava etkili olacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Trakya kesimi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Sakarya, Çankırı ve Gümüşhane çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası ve Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği öngörülüyor.
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Etiketler : Meteorloji, Hava Durumu, İstanbul
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