Karadeniz Filosu’nda Bir İlk

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu’nda P-834 devriye gemisi için kadın mürettebat oluşturuldu. Mürettebat St. Petersburg’daki Askeri Deniz Filosu Eğitim Merkezi’nde üç aylık ilk hazırlık aşamasından geçti.

Kadın denizciler ‘Mostik’ isimli interaktif simülatör yardımıyla gemiyi denize çıkarma, yönetme, farklı bölge ve şartlar altında güvenli şekilde yön bulma çalışmaları yaptı.

Eğitimin ikinci aşamasında ise mürettebat eğitmenler eşliğinde gemideki yangın söndürme teçhizatlarını kullanma, gemide meydana gelebilecek bir deliği veya gemiye dolan suyun etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik uygulama çalışmaları yaptı.

Vira Haber