Uzmanından Deniz ve Havuz Uyarısı

Yekenkurul, yaptığı yazılı açıklamada, yaz sezonunun yeni başlaması sebebiyle şu ana kadar deniz ve havuz suyundan koronavirüs bulaştığının görülmemesine rağmen bu mecraları kullanacak kişi sayısı ile havuzun klorlama seviyelerinin önemli olduğu vurgusunu yaptı.

Denizin tuzlu ve açık alanda olması bulaşının az olacağını düşündürmesine karşın koronavirüsün tuzlu suda yaşamadığına dair kanıt olmadığına dikkati çeken Yerenkurul, mutlaka önlem alınarak girilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Yekenkurul’a göre denizde ve havuzda alınması gereken önlemler şunlar:

1-Korkuluk, basamak, dolaplar, duş, kapı, musluk başlığı gibi aklınıza gelen herhangi bir şeye temastan sonra Kovid-19 bulaşabilir.

2-Eldiven kullanımı el yıkamayı zorlaştırdığı için ve ortam içindeki virüs sayısını el yıkama olmadığından artırabileceği için mecbur kalınmadıkça önerilmemektedir. Eldiven kullanımı yerine herkesin sürekli yüzde 70 alkol veya dezenfektan kullanması ya da ellerini yıkaması daha doğrudur. Ellerini yıkamadan veya dezenfekte etmeden hiçbir şekilde ellerini göz, yüz, ağız, burun gibi bir yerine dokundurmamalıdırlar

3-Şahsi havuzlar sadece beraber yaşadıkları aileleri tarafından kullanılmalı, buna rağmen uygun dezenfeksiyon yapılmalıdır.

4- Ortak eşya kullanımından kaçınılmalıdır. Havlu, bornoz gibi havuz veya deniz eşyaları kendine ait olmalı ve en az 60 derecede yıkanmalıdır. Herkes havuza girmeden önce duş almalıdır.

5-El ve ayak dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

6-Havuz ve denizde uzun süre kalınmamalıdır.

7-Tuvalet eğitimini tamamlamamış, bez kullanan çocuklar havuz veya denize girdirilmemelidir. Çocukların da sosyal mesafeyi koruması için ebeveynler sorumlu olmalıdır.

8-Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalıdır. Şezlongların yüzleri kumaş olmamalı yıkanabilir olmalı ve her kullanımdan önce yıkanmalıdır.

9-Ödemeler mümkünse temassız ödeme şeklinde olmalı, parayla olmamalıdır.

Vira Haber