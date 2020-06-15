TURMEPA Deniz Eğitimleri Artık EBA’da

Covid-19 sürecinde 10 bin kişiye dijital ortamda eğitimlerini aktaran TURMEPA, artık Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital platformu EBA üzerinden tüm Türkiye’ye ulaşacak.

Covid-19 sürecinde tamamı TURMEPA çalışanları tarafından hazırlanan 11 adet online eğitim videomuz, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından onaylanarak sisteme yüklenme kararı alındı.

Zengin bir içerik sunan Eğitim videoları; ekosistem, denizler ve su kaynaklarının önemi, Türkiye’nin denizleri, Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi, geri ve ileri dönüşüm konularını kapsıyor. Türkiye denizlerinin coğrafi özellikleri, denizlerin ürettiği oksijen ve besin kaynakları, denizlerin yararları, deniz canlıları, denizdeki besin ve mineraller ile kullanılabilir su kaynakları hakkında bilgiler veriliyor.

Bireylerin günlük yaşamlarında evde, okulda israfı önlemeleri, doğal kaynakları doğru kullanmaları üzerine kurgulanan Sıfır Atık Felsefesi anlatılıyor. Karada yapabileceklerin yanı sıra denizleri ve su kaynaklarını korumayı amaçlayan Sıfır Atık Mavi de ele alınıyor. Eğitimlere ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri erişebiliyor.

Eğitim videolarına ulaşmak https://www.turmepa.org.tr/ dernek adresinden “Eğitimlerimiz” bölümünü veya https://www.turmepa.org.tr/egitimlerimiz/turmepa-egitimi/turmepa-egitimi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Vira Haber