STM Deniz Projeleri Direktörlüğüne Yeni İsim
Tuğamiral Savaş Onur’un vefat etmesi nedeniyle boş kalan Deniz Projeleri Direktörlüğüne yeni isim getirildi.
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STM Deniz Projeleri Direktörü Kurucusu Tuğamiral Savaş Onur geçtiğimiz mayıs ayında vefat etmişti. Kanser tedavisi gören Onur’un yerine STM Deniz Projeleri Plan, Keşif ve Dizayn Grup Yöneticisi Selahattin Deniz getirildi.
Vira Haber
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