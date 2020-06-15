İstanbullulara Normalleşme Yaramadı

Sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen çok sayıda İstanbullu özellikle deniz kenarına inerken, her platformda sıkça dile getirilen sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.

Bakırköy ve Zeytinburnu sahiline gelen çok sayıda kişi, kendileri gibi çocukları için de tedbir almadı.

"Yeni normal hayat"a geçişte yapılan duyurulara uyulmadığı görüntülendi.

BAKAN KOCA, UYARIDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 45 bin 176 testten 1562'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 15 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 807 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417'ye yükseldi.

Bakan Koca, iyileşen hasta sayısının yeni vaka sayısının altına düştüğünün altını çizerek “Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, Tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" uyarısında bulundu.

Vira Haber