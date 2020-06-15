SANMAR KEGM'nin Römorkörlerinin Omurga Kaynak Törenini Gerçekleştirdi

SANMAR Tersaneleri'nin Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü için inşa edilen 2 adet eskort römorkörünün omurga kaynak törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI KONUŞMA YAPTI

Adil Karaismailoğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Sanmar Denizcilik Firması'na yaptıracağı 2 acil müdahale römorkörünün, omurga kaynak törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, söz konusu römorkörlerin yapımları tamamlandığında, her geçen gün yükü artan Türk boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde hizmet vereceğini söyledi.

Römorkörlerin, 14-16 ayda tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, daha sonra gemi kurtarma, hazırda bekleme, refakat, römorkörcülük ve yangın söndürme hizmetlerinde kullanılacağını kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu, bugün ilk kaynağı yapılacak römorkörlerin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, temel faaliyetlerinden birisi olan deniz trafiğini anlık olarak izleyip can ve mal güvenliğini en üst seviyede sağlamaya yönelik çalışmalara destek olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kıyılarımızda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile deniz güvenliğinin artırılması amacıyla gemi takip ve kontrol sistemlerini kurduk. Bunun yanında Ankara’da kurulmuş olan Gemi Trafik Yönetim Merkezi (GTYM) bileşenlerinden oluşan Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS) 14 Mayıs 2019'da kuruldu.

Diğer yandan, Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi (LRIT) Sistemi 2009 yılında kurulmuş olup limanlarımıza gelen tüm gemiler, 1000 deniz mili mesafeden kontrol edilmektedir. Bu sistemle aynı zamanda, dünyanın neresinde olursa olsun Türk bayraklı gemilerin takibi sağlanmaktadır.

Ankara'daki Ulusal Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) ile Türk Arama Kurtarma Sahası içerisinde seyir yapan gemiler anlık olarak izlenmektedir. Bakanlığımız tarafından 2019'da Tekirdağ'da kurduğumuz Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi de başarı ile çalışmaktadır.

"TERSANELERİMİZ HIZLA GELİŞMEKTE"

Ülkemizdeki tersanelerimizin gelişimi de hızla devam etmektedir. Bugün tersane sayımız 83, yıllık üretim kapasitemiz 4,53 milyon dedveyt tondur." diye konuştu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar da 2 römorkörün yapımının tamamlanmasıyla kurumun daha da güçleneceğini söyledi.

Sanmar Tersanecilik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün ise söz konusu römorkörleri yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU TEMSİLİ KAYNAK YAPTI

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, römorkörler için temsili kaynak yaptı.

SANMAR TERSANELERİ'NİN RÖMORKÖR BAŞARISININ DETAYLARI

Türkiye’nin dünyaca ünlü römorkör üreticisi ve işletmecisi olan Sanmar Tersaneleri, uzun ve rekabetçi bir ihale hazırlık sürecinin ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 4 adet Acil Müdahale Römorkörü Alımı İşi kapsamında düzenlenen ihale neticesinde, 2 adet 90 ton çeki gücüne sahip römorkörün inşası için en iyi teklifi vererek ihaleye konu bu işin yüklenicisi olmaya hak kazandı.

Seçilen dizayn, 29.40 metre uzunluk ve 13.30 metre genişliğe sahip Sanmar BİGAÇAY SERİSİ, Robert Allan Ltd. ve Sanmar Tersanelerinin sıkı işbirliği ile ortaya çıkmış özel bir dizayn olup 90 Ton’luk çeki kapasitesine sahiptir. Bigaçay Serisi tekneler, çok talep gören RAstar klas teknelerin ergonomisini taşırken aynı zamanda yüksek performans da sağlayabilecek şekilde geliştirildi.

Sanmar Tersanelerini bu ihalede başarıya ulaştıran detaylar arasında, üst düzey imalat teknikleri ve alanında uzmanlığı ile imalat maliyetlerini düşürebilmesi ve konuya hâkim müşterinin özel taleplerini de karşılayabilecek kavrayışta ve yeterlilikte olması oldu.

29,40 metre uzunluğa, 13,30 metre genişliğe ve 6,0 metre maksimum su çekimine sahip bu tekneler, 90 ton çeki gücünü her biri 2880kW güç üreten 2 adet yüksek devirli MTU 16V4000M73L ana makine ile sağlayacaktır. Römorkörcülük hizmetlerinin yanı sıra, refakat hizmetleri ve de 2500m3/saat ‘lik yangın pompası vasıtasıyla yangın söndürme hizmeti ile de kıyıların ve boğazların güvenliğine katkı sağlayacaklar.

Dizayn aşamasında gürültü ve titreşim etmenlerinin en düşük seviyelere çekilmesi ve mürettebat güvenliğinin ve konforunun en üst düzeyde tutulması hususlarına çok ciddi özen gösterildi.

Bu tekneler baş ve kıç üzeri operasyonlar, eskort ve kılavuzluk operasyonları için başta eskort vinç ve acil çeki operasyonları için kıçta çeki kancası ile donatılmıştır. Yüksek eskort çeki performansı ve yüksek stabilite sağladığı kanıtlanmış olan bordodan genişleyen benzersiz tekne formu ile yüksek performanslı ASD römorkör olan RAstar klas eskort/açık-deniz terminal römorkörü bu alanda isim yaptı.

Sanmar Tersaneleri, 40 yılı aşkın bir süredir römorkör üretmekte ve yurt içinde ve yurt dışında bir marka olarak anılmaktadır. 250’nin üzerindeki römorkör üretiminden aldığı tecrübe zenginliği ile Sanmar römorkörleri hem ulusal hem de uluslararası sulardaki operasyonlarda boy göstermeye devam etmekte olup bu iki römorkör ile de Kıyı Emniyeti Müdürlüğü filosuna önemli katkılarda bulunacak.

Vira Haber