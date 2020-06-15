Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri'nin Bu Haftaki Konuğu Saut Hayri Aka Oldu
Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkİlatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka oldu.
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Vira Haber çok konuşulan Instagram Canlı Yayınlarına devam ediyor.
Vira Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, programında her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşuyor.
Hakkı Şen'in bu haftaki konuğu Uluslararası Sivil Havacılık Teşkİlatı (ICAO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Suat Hayri Aka oldu. Suat Hayri Aka, havacılık ve denizcilik sektörüne dair çok önemli konuların konuşulduğu programda koronavirüs sürecinde ve sonrasında havacılık ve denizcilik sektörünün durumunu değerlendirdi.
Vira Haber
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Etiketler : Denizcilik, Havacılık, Koronavirüs, İnstagram, Suat Hayri Aka
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