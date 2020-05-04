Balık Üretimine Baraj Katkısı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü kullanımındaki baraj ve göletler balıkçılık faaliyetlerinde de kullanılıyor. Böylece, bu tesisler, ülkenin gıda güvenliğine de katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, ticari avcılık, ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği, göletlerde yetiştiricilik, amatör avcılık ile diğer yetiştiricilik modellerinin geliştirilmesi ve baraj göllerinin uygun balık türleriyle balıklandırılması yönünde uygulamalar devam ediyor. Ayrıca, limnolojik etüt (iç su eko sisteminin incelenmesi), yavru balık üretimi, balıklandırma ve stok tespiti gibi çalışmalar yapılıyor.

Balıkçılık faaliyetlerinin desteklenmesi için DSİ'ye ait 7 su ürünleri istasyonunda çalışma yürütülürken, rezervuarların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri de belirleniyor. Bu amaçla geçen yıl inşa halindeki bir baraj gölünde rezervuar saha etüdü, su tutma süresini tamamlamış 10 baraj gölünde limnolojik etüt çalışmaları gerçekleştirildi.

Vira Haber