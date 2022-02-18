Anka Shipping Filosuna Yeni Gemi Kattı

Hollanda Merkezli Laurenne Shipping B.V. filosundaki MT LS EVANNE’nin (IMO 9519614) yeni ismi MT ATA OCEAN olarak belirlendi. İşletmeciliğini Transal Denizciliğin üsteleneceği Malta bayraklı geminin taşıma kapasitesi 7003 DWT olup, mevcut draftının 7 metre olduğu bildirildi. MT ATA OCEAN gemisi, 119.1 metre uzunluğunda 16.9 metre genişliğinde.

Vira Haber