TÜRDEF Yönetimi TAB ve KOSDER’İ Ziyaret Etti

Günün ilk ziyareti Türk Armatörler Birliği’ne yapıldı. Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ergenç başkanlığında Türk armatörler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ağırlanan TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri denizcilik sektöründeki önemli konu başlıklarını konuştular. Toplantıda Türk Armatörler Birliğini; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Kontaytekin, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Er, Mesut Cesur, Rasim Akar temsil etti. 18 Şubat 2022 Cuma günü gerçekleşen ziyarette TÜRDEF Yönetim Kurulu Kaptan Arif Bostan’a, 2’nci Başkan Teoman Mustafa Akyol ve Kamil Mamat, Genel Sekreter Nuri Koray Kurun, Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Olcay, Sayman Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Garip Erdoğan, Ender Mert Eyigün eşlik etti.

Ardından Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği’ni (KOSDER) ziyaret eden Türdef Yönetimini KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan Sesel, Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, KOSDER Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda TÜRDEF 2’nci Başkanı olan Teoman Mustafa Akyol ağırladılar.

Her iki ziyarette yıpranma payı ve yeşil pasaport, tonaj vergisi konusu ve denizcilik eğitiminde yapılması gereken değişiklikler, denizci akademisyen sorununa çareler konuşuldu. Tüm bu konularda ortak paydada buluşularak, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi karara bağlandı.

