Teos Marina Yenilenebilir Enerji Sertifikası Aldı

Elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla EPİAŞ tarafından Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantisi (YEK-G) Sertifikası ile yeşil enerji satışı başladı. 15 Haziran 2021'de EPİAŞ'ın uygulamaya açtığı YEK-G sistemi üzerinden ihraç yoluyla ilk sertifikalar oluşturdu ve itfa yoluyla kullanımı başladı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanımında öncülerinden biri de Teos Marina oldu.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile düşük karbonlu çevre dostu operasyon ve tedarik zinciri yönetimini tercih eden Teos Marina’nın, Gümüşhane Kürtün’deki Akköy II HES rezervuarlı üretim tesisinde üretilen hidroelektrik enerjiyi tesisinde kullandığı yeşil enerji sertifikası ile belgelendirildi.

Türkiye'deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştiren YEK-G sistemi, ürettiği enerjiyi bireysel ve kurumsal aboneleri ile dileyen serbest tüketicilerin de kullanımına sunuyor. YEK-G Sistemine katılım “gönüllük esasına göre” gerçekleşiyor.

‘Karbonsuz kıta’ hedefine katkı

Günümüze kadar küresel ısınma ile mücadele doğrultusunda atılan en büyük adımlardan biri olan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 2 °C’nin altında tutulmasını hedefleyerek, tercihen 1,5 °C ile sınırlandırarak iklim değişikliğini önlemek için küresel bir çerçeve belirlemektedir.

AB ülkeleri AB Yeşil Mutabakatı ile 2030’a kadar karbon salınımını %55 oranında azaltma, 2050 yılında ise “karbonsuz kıta” olmak amacıyla Avrupa ekonomisini dönüştürmeyi amaçlayan politika paketini sunmuştur. Paris Anlaşması Türkiye tarafından da 6 Ekim 2021 tarihinde TBMM’de onaylanmıştır. Türkiye’nin Anlaşmaya taraf olmasının olumlu bir adım olduğu ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefinin benimsenmesiyle Türkiye’nin iklim politikasında yeni bir dönem başlamıştır.

Doğal kaynaklara yatırım şart

Sera gazı emisyonlarının azaltımı için öncelikle, kısa vadeli iklim hedefleri belirlemesi gerekmektedir. Türkiye’nin fosil yakıtlardan aşamalı olarak çıkması, mevcut fosil yakıt destek ve teşviklerini sonlandırması ve tüm kamu kaynaklarını güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına, bunun için gerekli altyapı çalışmalarına ve tüm kesimleri kapsayacak adil dönüşüm planlarına ayırması öncelikli konular olarak ortaya çıkmaktadır.

İklim değişikliğiyle mücadelede her bir ulus gibi şirketlerin de üzerine düşen sorumlulukları alması bekleniyor. Karbon emisyonu yüksek olan şirketlerin, çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmek için karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

Teos Marina olarak, yenilenebilir enerji üretimine verdiğimiz her destek, sürdürülebilir gelecek için değerli bir katkı olacaktır.