Ankaralılara hamsi dağıtıldı
Başkentte başlayan 3. Rize Hamsi Tanıtım Günleri Festivali'nde vatandaşlara hamsi ve kara lahana çorbası ikram edildi.
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Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Rize'nin yöresel lezzetlerinin yer aldığı stantlar açıldı. Stantlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlara, kara lahana çorbası ve hamsi dağıtıldı.
Festivale katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ziyaretçilerle tulum ve kemençe eşliğinde horon tepti. Festival, 12 Ocak Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.
Vira Haber
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