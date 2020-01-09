Türkiye ve dünyanın önemli yatırımcıları bir araya geliyor

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), turizm sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım yapmış üyeleriyle, daha önce 7 kez yapılmış olan Turizm Yatırımları Forumu’nu bu sene “Tourism Investment Forum-TIF2020” adıyla yeniden düzenleyecek. Güçlü ve sürdürülebilir turizm anlayışını tüm ülke sınırlarına yaymak amacıyla yapılacak forum, turizm yatırımcıları, işletmecileri ve kanaat önderleri, Türkiye turizm sektörünün önümüzdeki 20 yılını şekillendirmek, geleceğe dönük network kurmak, iş ve finansman imkânlarını değerlendirmek üzere bu forumda bir araya getirecek. Uluslararası yatırımcılar, finansal kuruluşlar, bankalar, fonlar, uluslararası otel markaları, turizme şekil veren uluslararası fikir liderleri, inovatif ve teknolojik oyun kurucuları ve gayrimenkul geliştirme şirketleri, denetim ve sigorta firmaları Türkiye’de yatırım fırsatlarını değerlendirecek. İstanbul gerçekleşecek Turizm Yatırımları Forumu’nda Türkiye turizminin geleceği ve dönüşümünün yanında, yeni turizm trendleri, mega projeler, sağlık turizmi, yeni turizm mimarisi trendleri, gastronomi turizmi gibi önemli birçok konuda uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.

“Bu forum Türkiye ekonomisi ve turizm sektörü için önemli bir kilometre taşı olacak”

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, Türkiye’de ulusal ve uluslararası turizm yatırımcılarını ve fikir önderlerini bir araya getiren ve TTYD’nin imza etkinliği olan Turizm Yatırımları Forumu ile ilgili şunları söyledi: “1990’lı yıllarda başladığımız ve başarıyla düzenlediğimiz, daha sonra da yabancı ortaklı olarak uyguladığımız Turizm Yatırımları Forumu organizasyonunu 2020’de yeniden hayata geçiriyoruz. Turizm sektörümüzün yeniden ivme kazandığı ve yeni hedeflere doğru yelken açtığı bu dönemde, ihtiyaç duyduğumuz dönüşüme ve sıçrayışa zemin sağlayacak yeni işbirliklerini bu Forum’la sektörümüze getirmek istiyoruz. TTYD olarak Turizm Yatırım Forumu’nda bir yandan yeni ve güçlü finans ve marka işbirlikleri ve networkler geliştirirken diğer yandan sektörel ihtiyaçları belirleyerek turizm yatırımlarımıza yeni bir yön vereceğiz. Bu organizasyonun Türkiye ekonomisi ve turizm sektörü için önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum.”

TTYD

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği 1988 yılında ülkemizin büyük ölçekli turizm yatırımcı şirket ve holdinglerinin bir araya gelmesi ile kurulmuş olup, konaklama tesisleri, havaalanları, yat ve kruvaziyer limanları, alışveriş ve kongre merkezleri, tur operatörleri ve acentalar olmak üzere turizmin tüm değer zincirini içinde barındıran ve bu yönüyle farklılaşan bir temsil örgütüdür. TTYD, özel sektörün turizme yaptığı yaklaşık 60 milyar dolarlık yatırımı temsil etmekte ve üyelerinin tesislerinde yaklaşık 130.000 personel istihdam etmektedir.

Vira Haber