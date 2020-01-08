Antalya’da sel 5 tekneyi batırdı

Dün yurdun birçok yerinde olan şiddetli fırtınanın ve yağışın etkileri sürüyor. Antalya’da birçok iş yerini, serayı, tarım arazisini su altında bırakan sel balıkçı barınağını da vurdu.

Sabah gördükleri manzara karşısında şok oldular

Yağışlar Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında da hasara sebep oldu. Şiddetli yağmurdan dolayı balığa çıkmayan balıkçılar, ertesi sabah barınağa geldiklerinde bazı teknelerin su alıp battığını, bazı teknelerin ise çekeklerden kurtulup sürüklendiğini gördüler. Tekne sahipleri suların çekilmesiyle teknelerini kurtarmayı beklemeye başladı. Balıkçılardan Osman Canlı, "5 tekne batmış durumda. Çok kötü bir durum var, yağmur hala devam ediyor. Teknelerimizin içi su almış, bunlar sel suyu. Teknelerin birinde yaban ördeği var. Garibim o da neye uğradığını şaşırmış orada bekliyor" şeklinde konuştu. Bölgede yağışın yer yer devam ettiği bildirildi.

Vira Haber