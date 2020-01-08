Sirena 88, bu kez karada sergilenecek

Sirena Marine, ayrıca dünyanın en eski ve en kapsamlı kara fuarı Boot Düsseldorf’ta ilk kez sergilenecek Sirena 58, yelkenlide ise Euphoria 54 ile yer alarak deniz tutkunlarının gönlünü fethetmeyi hedefleyecek.

Sınıfının en geniş teknesi Sirena 88

Karada ilk kez Boot Düsseldorf’ta sergilenecek Sirena 88; yükseltilmiş kaptan köşkü, 5 kamarası ve panoramik manzaraya sahip 1 ana kamarasıyla ile büyük bir hacme sahip. Yerden tavanın yarısına kadar yükselen cam paneller kamaralara aydınlık veriyor.

Ana güvertedeki yemek masasında 10 kişi ağırlanabiliyor, kıç tarafındaki oturma grubu ise yine konuklarla zaman geçirmek için ayarlanmış. Ön güvertedeki güneşlenme alanı tekneyi lüks bir beach club'a dönüştürüyor. Kokteyl masası, yemek masası, barı ve opsiyonel jakuzisi var.

Sirena 88'in verimli ve güçlü performansının altında yüksek teknoloji var. Daha hafif bir gövde ve daha dengeli bir seyir için karbon fiber ile üretildi. Maksimum hızı 25 knot'a kadar çıkabilen Sirena 88'in, 9 knot'ta 2,100 deniz miline ulaşması hedefleniyor. Üstelik bu gücüne rağmen, bu boyda bir teknede rastlanamayacak bir sessizliğe sahip olduğu iddia edildi.

Sirena 58

Boot Düsseldorf’ta ilk kez sergilenecek olan Sirena 58 ise güncellenmiş motorlarıyla hem rakiplerinden daha güçlü hem de daha kusursuz performans sergilendiği belirtiliyor. Eşsiz doğa manzaralarını gözler önüne seren geniş dış yüzey alanlarına ve gerek kabinleri, gerek salonuyla daha ferah iç alanlara sahip. Sirena 58 yatlarında iki ve üç kabinli olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor. İki kabinli versiyon her birinin ayrı banyosu bulunan iki geniş master kabine sahip. Düsseldorf’ta sergilenecek üç kabinli Sirena 58 modeli ise farklı yerleşim planına sahip iki versiyonu bulunuyor. İlk versiyonda master kabin teknenin orta kısmında yer alıyor. Pruvada iki adet çift kişilik odası ve sol borda da üçüncü bir çift kişilik kabini bulunuyor. Üç kabinli Sirena 58’in farklı yerleşim planlı ikinci versiyonunda ise güverteden pruvadaki geniş master kabine doğrudan geçiş sağlanıyor. Yatın orta kısmında iki çift kişilik kabin daha bulunuyor. Her iki versiyonda da tüm kabinlerin kendine ait banyosu var.

Euphoria 54

Dünyanın önde gelen yat tasarımcısı German Frers tarafından tasarlanan Euphoria serisinden doğan Euphoria 54, lüks ve performansı birleştiren özellikleri ile yelkenli tekne severlerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Zarif ve modern hatlarıyla dikkat çeken bir görünüme sahip olan Euphoria 54, her türlü hava koşulunda üstün bir performans sunmasını sağlayan bir mühendisliğe sahip olduğuna değiniliyor.

Vira Haber