Aliağa’da transit yakıt ikmalde sona doğru

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen meclis toplantısına Aliağa Liman Başkanı Ahmet Apak’ta katıldı. Meclis Toplantısı’nın açılışını Meclis Başkanı İsmail Önal yaptı.

Aralık ayı faaliyetlerinin üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı UTİKAD Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği İzmir Yetkilisi Taner İzmirlioğlu’nun konuşması ile devam etti. UTİKAD’ın bir Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu belirten İzmirlioğlu, derneğin Ege ve Akdeniz’de nasıl bir misyon üstlendiğini katılımcılara anlattı.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi’nin Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının son gündeminde ise Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Şimşek konuşmasına geçtiğimiz günlerde İnce Karadeniz Gemisi’nde uğradığı menfur saldırı sonucu yaşamını yitiren Kaptan Bora Ekşi ve yine 3 yıl önce terör örgütü PKK’nın İzmir’de adliyeye yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıya kahramanca karşı koyan ve canı pahasına olası bir faciayı önleyen Polis Memuru Fethi Sekin ve Adliye Görevlisi Musa Can’ı anarak başladı.

“Denizci millet, denizci ülke fikir yarışması”

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın denizcilik sektöründe AR-GE ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi, yeni deniz teknolojileri ile yüksek katma değerli üretim ve ihracat hedeflerine katkı sağlanması amacıyla “ Denizci Millet Denizci Ülke” adıyla fikir ve proje yarışması başlattığını duyuran Başkan Adem Şimşek “ Yarışma, deniz ulaştırması, deniz ticareti, gemi ve yat inşa, deniz turizmi ve istihdam alanlarında ülke çapında ortaya konulabilecek yeni uygulanabilir fikir projeleri kapsıyor. Başvurular 27 Mart 2020 ye kadar Deniz Ticaret Odası web sitemizden kabul edilecek. Değerlendirmeler neticesinde birinciye 50 Bin, ikinciye 30 bin ve üçüncüye 15 bin TL teşvik ödülü verilecek.”

“Denizcilikte yeni bir dönem”

Uluslararası Denizcilik Örgütü ( IMO ) tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren % 0,50 küresel kükürt üst sınırının uygulama kararı alması ile birlikte dünya denizcilik ve yakıt piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirten Şimşek; “Yıllık 250 milyon ton olarak tahmin edilen dünya yakıt pazarını oluşturan yaklaşık 50 bin ticari gemi mevcut. Bu gemiler 200 milyon ton fueloil ve 50 milyon ton deniz motorine tükettiği tahmin edilmektedir. IMO 2020 sonrası bu Pazar 50 milyon ton sülfürlü fueloil, 120 milyon ton çok düşük sülfürlü fueloil ve 80 milyon ton deniz motorininde oluşması bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapılar Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü ’nünde IMO kurallarının Türkiye’de ve Dünyanın değişik bölgelerinde uygulanma ve denetimi konusunda bilgilendirme çalışmaları devam etmekte olup, acentelerimizin hizmet verdiği tüm armatörlere bu kurallar doğrultusunda hazırlıklı olmaları hususunda bilgilendirme yapmalarını önemle belirtmek isterim” dedi.

“Ülkemiz için bir gurur kaynağı oldular”

Yerli denizaltı ve yerli otomobil ile gururlandıklarını dile getiren Şimşek “ Türkiye’nin Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk denizaltısı Piri Reis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılan törenin ardından suyla buluşturuldu. Piri Reis son teknoloji özellikleri ile göz kamaştırdı. 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip bulunuyor. Piri Reis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilen diğer 5 denizaltı ise 2027’ye kadar hizmete alınarak donanmanın gücüne güç katacak. En önemli milli projemiz ve tüm hakları Türkiye’ye ait olan yerli otomobilimiz 27 Aralık 2019 tarihin de lansmanı yapıldı. 2020 yılı içerisinde Gemlik’te kurulacak fabrikayla birlikte üretime başlayacak olup, Ülkemiz için bir gurur kaynağı olacak” dedi.

“Transit yakıt ikmal konusu %98 tamam”

Transit yakıt ikmalinin Aliağa’da yapılması ile ilgili olarak son gelişmelerden bahseden Başkan Şimşek “Gümrükler Baş Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede transit yakıt ikmal konusunda sorunun %98’nin çözüldüğünü ve diğer kurumlarla görüşme halinde olduklarını belirtiler. İnşallah bu görüşmelerden sonra kısa bir süre sonra Aliağa Limanlarında Uluslararası sularda çalışan yabancı ve Türk Bayraklı gemilere transit yakıt ikmali yapmaya başlayacağız. Bununla birlikte Aliağa olarak ülke ekonomisine 600 milyon dolar civarı bir girdi bir kazanım sağlayacağız.”

Başkan Şimşek son olarak Aliağa ve Türkiye genelinde gerçekleşmiş olan ihracat/ ithalat rakamları ve faaliyetler üzerine bilgilendirmelerde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Toplantı dilek ve temennilerin dinlenmesinin ardından son buldu.

Vira Haber