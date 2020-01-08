Hava kirliliği insanları mutsuz ediyor!

Kirli havanın insan sağlığı açısından ne kadar zararlı olduğuyla ilgili birçok araştırma yapılmıştı. Bunlara bir yenisi eklendi. University College London’dan bir ekip, 16 ülkeden elde edilen verileri inceleyerek hava kirliliği ve zihinsel hastalıklar arasındaki bağlantıyı araştırdı. Çalışmanın bulguları, hava kirliliğine maruz kalmanın depresyon riskini artırdığını ortaya koydu.

Hava kirliliğinin bedensel zararlarının yanında akıl sağlığını da olumsuz yönde etkilediği ortaya çıktı. Uzmanlar, temiz havanın depresyon riskini ciddi oranda azaltabileceğini savunuyor.

Kirli havanın kalp ve solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkardığının ve insan sağlığını kötü etkilediğini belirten araştırmacılardan Dr. Isobel Braithwaite, “Burada hava kirliliğinin ruh sağlığımız üzerinde de aynı şekilde ciddi zararları olduğunu gösteriyoruz ve bu da soluduğumuz havanın acilen temizlenmesi gerektiği anlamına geliyor” şeklinde konuşuyor.

Hava kirliliği intihara yol açabilir

Yapılan başka bir araştırmada ise hava kirliği ve intihar arasında bağlantı bulunmuştu. Çevre Sağlığı Perspektifleri dergisinde yayımlanan çalışmada benzer şekilde, hava kirliliğiyle intihar arasındaki bağlantıdan bahsedilmişti. Araştırma, intihar oranlarının hava kirliliğinin yüksek olduğu günlerde ölçülebilir şekilde arttığını ileri sürüyordu.

Vira Haber