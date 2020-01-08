Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtresi

Yüksek gerilim sebepli oluşan risklerin önüne geçiyor

Aktif harmonik filtrelerin mühendisliğini, tasarımını ve üretimini tamamen kendi bünyesindeki uzman mühendis kadrosuyla gerçekleştiren Elektra Elektronik, bu ürünle gemilerde yüksek gerilim sebepli oluşan kablolarda erime, kısa devre ve yangın riski gibi sorunların önüne geçiyor. Değişken enerji yüklerinden yoğun olarak etkilenen birçok farklı alanda kullanılan ve akım ile gerilim kirliliklerini ortadan kaldırarak elektrik enerjisinin sürekli ve güvenli olarak arzına olanak sağlayan aktif harmonik filtreler, gösterdiği yüksek performans ile denizcilik sektöründe sıklıkla tercih edilenler arasında.

60 kıtaya ileri teknolojik çözümler sunuyor

Enerji kalitesi alanında 6 kıtada 60’a yakın ülkeye ileri teknoloji çözümler sunan Elektra Elektronik, Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan aktif harmonik filtreleri ile denizcilik sektörüne güven sağlamayı hedefliyor. Akım ve gerilim kirliliklerini ortadan kaldırarak elektrik enerjisinin sürekli ve güvenli kullanımını mümkün kılan aktif harmonik filtreler, gemilerde harmonik akım sebepli oluşan yüksek gerilime bağlı riskleri önlüyor.

Gemi standartları gereği düşük olması gereken harmonikler, enerjisini jeneratörle sağlayan gemilerde yüksek gerilim yaratıyor. Bu yüksek gerilim sebebiyle gemi kablolarında titreme, tehlikeli seviyelere kadar ısınma ve gemi içi elektrik sisteminde rezonans gibi istenmeyen sonuçlar oluşabiliyor. Gemi içinde kablolarda erime, kısa devre sorunu ve yangın riskine de sebep olabilen bu yüksek akım yüklerinin temizlenmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada devreye giren aktif harmonik filtreler, harmonik akım yüklerini düşürmek için yüksek filtreleme performansı sunuyor.

Gemilerde ve tersanelerde yüksek gerilimin oluşmasını engelleyen aktif harmonik filtreler, pasif filtrelerden çok daha az yer kaplaması ve daha hafif olmasıyla dikkat çekiyor. Maliyeti düşük, performansı yüksek bir deneyim sunan bu filtreler, akım harmoniklerini düşürmenin en etkili yolu olarak denizcilik sektöründe dünya genelinde sıklıkla tercih edilenler arasında gösteriliyor.

Vira Haber