Seraları su bastı

“Üreticilerin emeği boşa gitti”

Şiddetli yağış ve fırtına tarlalarda hasara neden oldu. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, zarar gören seraları gezerek hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Göktepe, yaptığı açıklamada, şiddetli yağış ve rüzgarın verdiği zarar nedeniyle üreticilerin emeklerinin boşa gittiğini söyledi.

Göktepe, yeni yapılan 2 bin 500 metrekarelik muz serasının tamamen su içinde kaldığını ve bazı seralarda muz hasadının yapılamayacağını vurguladı.

Hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Göktepe, " Alanya'nın batı bölgesinde etkili olan hortum dolayısıyla 100 dönümlük seranın zarar gördüğü bölgede ara dönem ekimi olduğu için fideler de zarar gördü. Doğu tarafında ise su baskınlarından dolayı hasarlar oluştu. Yaklaşık 200 dönüm örtü altı sera zarar gördü." diye konuştu.

“Muzlar yetişmezse 70-80 bin zararım var”

Dün ikindiden sonra başlayan yağışın bölgede su baskınlarına neden olduğunu aktaran muz üreticisi Musa Gök, "Yeni diktiğimiz muzlar olmazsa 70-80 bin lira zararım var." ifadesini kullandı. Şiddetli yağış ve hortumun zarar verdiği seralarda hasar tespit çalışmalarına başlandı.

DSİ tarafından su taşkınlarının yaşandığı Acısu deresine müdahale için 7 iş makinesi sevk edildi.

Öte yandan şiddetli yağış ve fırtınayı avantaja çevirenler de oldu. Yüksek dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar, deniz kıyısında dalgaların getirdiği kütük parçalarını topladı.

Öğrenciler yolda kaldı

Serik ilçesinin uzak mahallelerinde oluşan su birikintilerinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı. Turistleri almak için otele giden tur otobüsü, Kadriye ve Boğazkent mahalleleri arasındaki yoldan çıktı. Devrilme ihtimali bulunan otobüs iki saatlik çalışmayla çekici yardımıyla kurtarıldı. Ayrıca Karadayı mevkisinde suyla kaplanan yolda öğrenci servisi ve otomobil mahsur kaldı. Servis ve otomobildekiler Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Vira Haber