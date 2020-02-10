Antarktika en sıcak günü yaşadı

Geçtiğimiz perşembe günü Arjantin’in Antarktika kutup bölgesi topraklarında sıcaklık öğle saatlerinde 18,3 dereceye kadar çıktı. Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından duyurulan sıcaklık, Arjantin’in kutuptaki Esperanza araştırma üssünde tespit edildi. 1961’den beri düzenli kayıt tutan meteoroloji servisinin açıklamalarına göre bir önceki rekor sıcaklık 17,5 dereceydi ve 24 Mart 2015 tarihinde kaydedilmişti. Uzmanlar son 20 yıldaki gidişata göre artık Antarktika’nın, daha kısa aralıklarla yeni rekor sıcaklıklar yaşayacağını söylüyor.

Bölgede askeri yerleşimleri yasaklayan Antarktika Anlaşması’nın da altında imzası olan Arjantin, son 114 yıldır kutuplarda keşif ve bilimsel araştırmalar yürütüyor.

Kutupların erimesi ve suların yükselmesi Arjantin gibi ülkeler başta olmak üzere denizle çevrili pek çok ülkeyi ve şehri tehdit ediyor.

Vira Haber