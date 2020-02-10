Bill Gates, hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hidrojenle çalışan 644 milyon dolarlık bir "süper yat" alıyor.

Hollanda merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot tarafından tasarlanan 112 metrelik lüks yatın konsepti geçen yıl Monaco Yat Fuarı'nda tanıtılmıştı. 96 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, Aqua adlı yat için sipariş veren ilk kişi oldu.

2024'te suya indirilecek

Beş güverteli yatın inşasının 2024'te tamamlanması bekleniyor. Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yatı 14 yolcu kapasiteli.

Vira Haber