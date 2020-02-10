Dikkan Grup'a altın madalya

Dikkan Grup, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) gerçekleştirdiği Üye Ödüllendirme Töreni’nde ihracat ve döviz kazandıran faaliyetler kategorisinde altın madalya aldı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) Üye Ödüllendirme Töreni, 5 Şubat Çarşamba günü Kaya Termal Otel'de gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) BaşkanıRıfat Hisarcıklıoğlu’nun katılım sağladığı törende, Dikkan Şirketler Grubu ihracat ve döviz kazandıran faaliyetler kategorisinde altın madalya aldı.

Ödülü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den alan Dikkan Şirketler Grubu Satış & Pazarlama Direktörü Alkım Gür, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti. Başarılarına ulaşmalarını sağlayan iş ortaklarına ve çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

“6 kıtada ihracat tapıyoruz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı listesinde 2018 yılında gerçekleştirdikleri ihracat rakamları ile 568.sırada yer aldıklarını ifade eden Gür “6 kıtada 60’tan fazla ülkeye Dikkan markası ile ihracat yapıyoruz. Tamamı yerli sermayeli bir Türk markası olarak, yerli üretim gücü ve Ar-Ge merkezimiz ile geliştirdiğimiz ürünlerimizle ülkemize sağladığımız katma değer bizim için çok kıymetli. Tüm çalışanlarımız ve grup şirketlerimizle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi.

Vira Haber