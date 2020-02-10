Suçlanan gemi “Bana'nın" kaptanına soruşturma

Hafta başında Türkiye’den Libya’ya askeri araç taşıdığı iddia edilen Bana adlı gemi İtalya’nın Cenova Limanında durduruldu. İtalyan basınından yansıyanlara göre geminin kaptanına soruşturma açıldı ve geminin izlediği rotayı belirlemek için mürettebatın cep telefonlarına el konuldu. Lübnanlı olduğu belirtilen bir gemi görevlisi ise İtalya’dan sığınma talep ederek ifade verdi. Lübnanlı görevli, geminin Türkiye’den Libya’ya silah taşımak için kullanıldığını söyledi.

Bana gemisi Libya'dan sonra yeni yük almak için geldiği İtalya'nın Cenova Limanı'nda pazartesi gününden bu yana bekletiliyor. İlk olarak geçen hafta Fransız basını, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateynlerin Türkiye'den Trablus'a eşlik ettiği Bana gemisinin, Fransa ordusu tarafından tespit edildiğini yazmıştı. Geminin en az üç seferinin savcılık tarafından incelemeye alındığı bilgisi de yerel basında yer aldı.

İtalyanlar tarafından en az 3 kez Türkiye-Libya arasında silah kaçaklığı yapmakla suçlanan Bana gemisi, Suriye’den Libya’ya kiralık savaşçı taşımak ve kullanmak, uluslararası silah kaçakçılığı, Birleşmiş Milletler ambargosunu ihlal konularında soruşturma açıldı.

Türkiye, Macron'un iddiaları için 'gerçek dışı' demişti

Bana gemisinin, Türkiye'ye ait fırkateynler eşliğinde Libya'ya askeri araç yolladığı iddiası yayınlanmadan önce, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ankara'ya yönelik ithamlarda bulunmuştu.

Macron 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Suriyeli paralı askerlerle birlikte Türk savaş gemilerinin son günlerde Libya topraklarına ulaştığını görüyoruz. Bu, Berlin'de varılan anlaşmanın açık ve ciddi bir ihlalidir. Verilen sözler tutulmamıştır" demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Macron'a cevaben yaptığı açıklamada iddiaları "gerçek dışı" diye nitelemişti.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Libya'da krizin başladığı 2011 yılından bu yana yaşanan sıkıntılarda esas sorumluluk Fransa'nındır. Bu ülkenin Libya'daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter'e koşulsuz destek verdiği bir sır değildir" ifadeleri yer almıştı.