Türklim Genel Ve Dökme Yük Limanlar Grubu Ceyhan’da toplandı

TÜRKLİM genel ve dökme yük limanlar grubu 2020 yılının ilk toplantısını Ceyhan Toros Terminali ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Toplantıya HOPAPORT Genel Müdürü ve çalışma grubu başkanı Meriç Burçin Özer, TÜRKLİM temsilcisi ve grup koordinatörü Gülem Canbolat, TÜRKLİM danışmanlarından Doç. Dr. Ersel Zafer Oral, İskenderun Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, Ege Gübre Limanı Müdür Yardımcıları Bülent Çiçek ve Murat Irmak, Borusan Limanı genel kargo Operasyon Müdürü Mehmet Ali Bülbül, Ekinciler Liman müdürü Vahdettin Erişen, MMK Liman direktörü Gürol Çetin, OYAK Limanı Satış Paz. Md. Edi Yapar, OYAK İsdemir Liman müdürü Volkan Atlan, Yazıcı Limanı İşletme Şefi Murat Boğur, Yazıcı Liman işletme mühendisi Saygın Doğancılı, Toros Port pazarlama müdürü Hüseyin Bayraklı, Assanport operasyon Direktörü Tarık Efe Kendir, Borusan Limanı iş güvenliği çevre yetkilisi uzmanı Işıl uzun, Borusan Limanı iş güvenliği çevre uzmanı Burkay Şahan katıldı.

Kapasite sınırlandırılması konuşuldu

Türkiye dökme ve genel kargo yük limanlarındaki kapasite sınırlandırılması sorunları ve sektör içindeki mesleki yeterlilik konularının ağırlıklı olarak konuşuldu. Bununla birlikte sektöre yönelik değişen yönetmeliklere uyumluluk konularının tartışıldığı toplantıda, Türkiye'deki genel ve dökme yüklerinin elleçlendiği liman yöneticilerinin buluştuğu ve TÜRKLİM koordinatörlüğünde gerçekleştirilen limanlarımızın sorunları ve çözüm yollarına dair düşünceler dile getirildi.

Toplantıda HOPAPORT Liman Müdürü ve Grup Başkanı Meriç Burçin Özer, bir konuşma yaparak HOPAPORT öncelikle yılın ilk toplantısını Ceyhan Toros Terminali’nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Türkiye’deki genel ve dökme yük elleçlenen limanlarına yönelik oluşturduğumuz bu toplantı çok verimli geçti. Başta ev sahibi Ceyhan Toros Terminali olmak üzere Türkiye’nin her yerinden gelen liman yöneticilerine teşekkür ediyorum "dedi.

Ev sahibi Toros Gübre Limanı Pazarlama Müdürü Hüseyin Bayraklı ‘da yaptığı konuşmada, “Saygıdeğer arkadaşlar Ceyhan’ımıza hoş geldiniz. Sizlere Ceyhan’ı ve Toros Terminali ile baş başa bırakıyorum “dedi.

Toplantıda, toplantıya katılan Limanlar temsilcileri de yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik düşüncelerini dile getirdiler. 2020 yılı grup 2’nci toplantısında bu sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunulması kararı alınması ardından toplantıda sona erdi. Daha sonra liman tanıtımı ile birlik ve beraberlik yemeği ile toplantı son buldu.

TÜRKLİM genel ve dökme yük limanlar grubu 2020 yılının ilk toplantısının sona ermesi ardından Ceyhan Toros Gübre limanı ev sahipliğinde konuk liman müdürleri ve temsilcileri onuruna birlik ve beraberlik yemeği yendi.

Yemek ardından Ceyhan Toros Gübre limanına teknik gezi düzenlendi. Ayrıca toplantının 2. günü Ekinciler, Yazıcı ve MMK limanlarına teknik gezi düzenlendi ve toplantıya katılanlar bu limanlarda incelemelerde bulundular. Liman yetkilileri de misafirlerine limanları hakkında bilgi verdiler.

Vira Haber