Antarktika’da milyon yıllık buzula sondaj

Bilim insanları, Antarktika'da üç kilometre sondaj yaparak 1,5 milyon yıllık buzula ulaşmayı amaçlıyor. Milyon yıllık buzulun içindeki karbondioksitlerin, günümüz iklim çalışmalarına yardımcı olacağı düşünülüyor.

Avustralya Antarktika Bölümü’nden (AAD) bilim insanları, Antarktika’da olduğu düşünülen 1,5 milyon yıllık buzula ulaşmak için çalışmalara başlıyor. Bilim insanları, 2021’de başlayacak ve 4 yıl sürecek sondaj çalışmalarında, Antarktika yüzeyinden 3 kilometre daha derine inmeyi planlıyor.

Guardian’ın haberine göre bilim insanlarının amacı, milyon yıllık buzulun içindeki karbondioksidin (CO2) o dönemde iklim üzerinde nasıl bir değişiklik yaptığını anlamak. Araştırmacılar, sondajda kullanılması planlanan matkabı tanıttı. Paslanmaz çelik, titanyum ve alüminyum bronzdan yapılan matkap, -55 derece ısıya dayanıklı. 500 tonluk hareketli bir taban da ekipmanı Antarktika sahilinden bin 200 kilometre içeride olan çalışma alanına taşıyacak.

Buzul bilimci Tas van Ommen “Önümüzdeki birkaç yıl içinde üstleneceğimiz görev, iklim biliminin en son ve en büyük sorunlardan birini çözmek” derken, “Buzulun içine bakacağız ve oradaki kar taneleri arasında sıkışan minik kabarcıkları göreceğiz. Bu küçük kabarcıklar geçmişteki atmosfer için zaman kapsülleri. Buzuldan parça almak, bu zaman kapsüllerini analiz etmek ve iklimin değiştiği yaklaşık bir milyon yıl önceki dönemde karbondioksidin (CO2) ne yaptığını anlamak istiyoruz. CO2 bu değişimle bağlantılı ve geçmişteki buz devirlerinin işleyiş şeklini etkiliyor. Bıraktığımız CO2’nin Dünya için gelecekte uzun vadeli sonuçları olup olmayacağını anlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Vira Haber