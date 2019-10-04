UZMAR ailesi ‘BusinessLab’da buluştu

UZMAR Tersanesi yönetimi, "UZMAR BusinessLab" etkinliğinde 2019'u değerlendirdi, geleceği planladı.Bu sene ilki düzenlenen “UZMAR BusinessLab” etkinliği 27 – 29 Eylül 2019 tarihleri arasında Elite World Hotel Sapanca’da gerçekleşti.

Toplamda 12 saate yakın toplantı gerçekleştiren UZMAR Tersanesi yönetimi 2019 yılının değerlendirmesinin ardından, gelecek proje ve yatırımların planlamalarını da yaparak yeni bir döneme start verdi.

UZMAR Tersanesi departman müdürlerinin ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşen UZMAR BusinessLab, toplantı ve sosyal grup etkinlikleri olmak üzere iki farklı konseptin bir araya gelmesiyle gerçekleşti. Toplamda 12 saate yakın toplantı gerçekleştiren UZMAR Tersanesi yönetimi 2019 yılının değerlendirmesini yaparken, toplantı başlıkları dahilinde, gelecek proje ve yatırımların planlamalarını da yaparak yeni bir döneme start verdi.

Moderatörlüğünü Planlama Müdürü Arif Volga Kaya’nın yaptığı toplantıların tümüne, Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mutlu Altuğ ve Tersane Müdürü Orhan Kum ile birlikte Dizayn Müdürü Gökhan Kamer, Satınalma Müdürü Volkan Gün, Bilgi İşlem ve Bilişim Müdürü İbrahim Özdemir, Muhasebe Müdürü İsmail Özdemir, Finans Müdürü Tayfun Karaüç, Proje Müdürü Ömer F. Yılmaz, Proje Müdürü Baran Özatlı, Askeri Projeler Koordinatörü N. Cüneyt Furuncı, Teknik Müdür Ali Kurt, Üretim Müdürü Mahsuni Gümüş, Kalite Kontrol Müdürü Mehmet Özcan, Bakım ve Yatırımlar Müdürü Galip Bayraktar, Çelik Tekne Şefi Yusuf Adıyaman, İnsan Kaynakları Müdürü Şükrü Torlak, Kontrat ve Projeler Kıdemli Müdürleri Ural Kavaklıoğlu ve Ahmet Soğukçelik, İş Geliştirme Yetkilisi Emre Çaylak ile Teklif ve Projeler Yardımcı Koordinatörü Rezzan Tarçın katıldı.

Yeni projelerin değerlendirildiği ve gelecek yatırımların yol haritalarının çizildiği toplantılarda tüm yetkili müdürler önemli kararlara imza atarak 2020 ve sonrası için hedefleri belirlediler. Tartışılan gündem maddeleri konusunda çok yararlı bir iletişim ve karar alma ivmesi yakaladıklarının altını çizen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mutlu Altuğ, önümüzdeki dönemlerde UZMAR BusinessLab başlığı altında çok farklı etkinlikler ve yeniliklerle sadece UZMAR’a değil tüm sektöre fayda sağlayacaklarına inandıklarını belirtti.

UZMAR yetkililerinin aileleri ile birlikte geçirdikleri hafta sonu etkinliğinde, 28 Eylül akşamı gerçekleşen gala yemeği öncesi yöneticilerden oluşan üç takım arasında paintball turnuvası düzenlendi. Oldukça eğlenceli zaman geçiren çalışanlar ve turnuvayı izleyen aile üyeleri, sonrasında Sapanca Gölü manzarası eşliğinde gala yemeğinde buluştu.

29 Eylül Pazar sabahı Çatalkaya Vadisi’nde doğa yürüyüşü yapan katılımcılar, öğle yemeğinin ardından toplantılarına devam ettiler. Tüm gündem maddelerinin üzerinden başarıyla geçen ve toplantılarını sonlandıran UZMAR yetkilileri saat 17:00’da, aileleri ile birlikte düzenlenen plaket ve sertifika törenine katıldılar.

Beş yıl ve üzeri UZMAR ailesinin bir parçası olan katılımcılara plaket ve sertifika verilirken, çalışma süresi beş yılın altında olan UZMAR ailesinin diğer değerli üyelerine başarı sertifikaları takdim edildi. Katılımcıların UZMAR’ın bir parçası olmak hakkındaki düşüncelerini anlattıkları kısa video gösteriminin ardından UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ yaptığı konuşmada “UZMAR bugünkü başarısını güçlü ve birbirine bağlı büyük bir aile olmayı başarabilmiş olmasına borçludur. Yaptığımız işler çok büyük ve çok önemli. İşçilerimizle, mühendislerimizle, yönetimimizle, ailelerimizle birlikte bir bütün olarak hissettiğimiz bu aidiyet duygusu bizim için en büyük ve en önemli başarıların başında gelmektedir.” dedi.

Vira Haber