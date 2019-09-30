Vanguard, operasyonlarda oyun değiştirecek

Norveç merkezli Kongsberg firması, yeni donanma gemisi Vanguard’ın tasarımını tanıttı. Askeri ve sivil alanda kullanılması planlanan platform, arama-kurtarma, denizaltı savunma harbi gibi görevlerde kullanılabilecek.

Hava ve su üstü ve sualtı araçlarını konuşlandırmak üzere çok maksatlı hangarı bünyesinde bulunduracak olan Vanguard, bu sayede yeni görevlere uygun operasyon modüllerini ve İHA’ların hızlı bir şekilde operasyonel hale getirilmesini sağlayacak. Hangar ayrıca asansör ve taşıma sistemiyle optimize edilecek. Maliyet etkin bir seçenek olarak tasarlanan platformun tasarımı, esnek askeri görev rolleri ile birlikte sivil ve ticari gemi tasarımı temel alınarak geliştirildi.

Kongsberg Defence & Aerospace Başkanı Eirik Lie, Vanguard’ın deniz operasyonlarında oyun değiştirici bir rolünün olacağını belirtti ve ekledi: “Tecrübelerimizi deniz, off-shore ve deniz kuvvetleri sektörlerinde birleştiren bu yenilikçi konsept, kıyı uluslarının operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için uyarlanabiliyor ve uygun fiyatlı bir çözüm sunuyor”.

Vira Haber