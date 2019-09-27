Carnival, Bahamalar'da iki yeni liman inşa edecek

Carnival Corporation, esas olarak Grand Bahama'daki Carnival Cruise Line için yeni bir kruvaziyer limanı varış yeri ve Holland America Line'ın Half Moon Cay limanına ev sahipliği yapan Little San Salvador Bahama adasında bir iskele de dahil olmak üzere yeni bir ek inşaatı yapacak.

Grand Bahama projesi 100 milyon dolarlık bir yatırımı temsil edecek ve Little San Salvador'daki gelişme zaman içinde yaklaşık 80 milyon dolarlık bir yatırım olacak.

Anlaşma Grand Bahama’daki Başbakanlık Ofisinde, Bahamalar Birliği’nin başbakanı Dr. En Hubert A. Minnis’in katıldığı bir törenle imzalandı. Törene Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı K. Peter Turnquest; Senatör Büyük Bahama Devlet Bakanı Kwasi Thompson; ve diğer kabine bakanları ile Carnival Corporation liman ve hedef ekibinden Giora Israel, David Candib, Armando Corpas ve Marie McKenzie gibi her iki yeni liman projesinde de lider ekibinden, Carnival Corporation ve Carnival Cruise Line yöneticileri de katıldı. Ayrıca, her ikisi de Carnival Cruise Line'ı temsil eden Terry Thornton ve Chris Chiames vardı.

Başbakan Minnis, "Carnival Corporation’ın Bahamalar’daki projelerinin tam hızda olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. Ve ekledi ‘’Bu gelişmeler ve dünya standartlarında turizm ve konaklama işletmeciliğine yapılan önemli yatırımlar, ulusal refah ve ekonomik istikrar konusundaki girişimlerimiz için böyle bir nimettir."

Çevresel ve diğer izin süreçleri tamamlandıktan sonra, her iki projenin inşaatının 2020 ortalarında başlaması öngörülüyor.

Vira Haber