Viaport Marina’da sektörü buluşturan fuar

Gemi İnşa Sanayicileri Birliği GİSBİR’in ana sponsor olarak destek verdiği Uluslar arası Boat Show Tuzla, 5 Ekim’de Viaport Marina’da kapılarını bugün açıyor. Boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen ve toplam değeri 600 milyon TL’yi bulan 200’ün üzerinde tekne, yeni sahiplerini bulmak için GİSBİR Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak. Fuarda toplam değeri 600 milyon TL’yi bulan 200’den fazla yelkenli, süper ve megayat sahiplerini arayacak.

Gemi ve yat ihracatında 2018’e göre yüzde 15 büyüme gösteren Türk tersanelerinin tanıtımı için çok önemli olan tekne Uluslararası Boat Show Tuzla, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ana sponsorluğunda 5-13 Ekim tarihleri arasında düzenleniyor.

2018 yılında 95 milyon dolar olan gemi ve yat ihracatı bu yıl 109 milyon dolara ulaştı. Artan deniz aracı ihracatımızın anlatılacağı fuarda 2020 model tasarım teknelerin Türkiye tanıtımları da yapılacak. Türkiye’nin ihracat rekortmeni denizcilik sektörünün en büyük buluşmalarından olan Uluslararası Boat Show Tuzla’da 60 bin TL’den başlayan ekonomik tekneler de yer alacak. 15 bini yabancı toplam 60 bin ziyaretçinin beklendiği fuardaki teknelerin 5 ile 50 metre arasında olacağı öğrenildi. Ultra lüks megayatlar, süper yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat tekneleri gibi pek çok alternatifin yer alacağı fuarda ödüllü tasarımlarda bulunacak. Fuarda özel etkinlik alanında küçük denizcilere yelken eğitimleri verilecek. Uzaktan kumandalı tekne yarışları da çocukların ilgisini çekecek.

İddialı marka ve modeller

Deniz Yatçılık, Absolute Yachts’ın İtalyan zarafetini yansıtan 72 Fly modeli Sergio Maggi ile iddialı olacak. 22 metrelik tekne, denize duyulan tutkuyu kanıtlayacak. Top Leisure firması, Sun Odyssey 440 ve Sun Odyssey 490 modelleri ile fuarda olacak. Turmarin, MCY ve MY 44 katamaran modelinin Türkiye lansmanını GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda yapacak. Tezmarin firması, Monte Carlo Yachts 70 ile süperyat kategorisinde boy gösterecek.

Türkiye’de mega yat siparişleri yükselişte…

Türkiye tüm dünyada yat alıcılarının ilk tercihleri arasında yer alıyor. Tüketici profili son yıllarda değişmeye başladı. Avrupa’lı alıcılar, seri üretim, fabrikasyon ve 30 metre üstü teknelere yöneldi. Yine, Avrupa’nın yükselen yıldızı yelkenliler. Gerek rüzgarla da yol alabildiği için yakıt tasarrufu sağlayan gerekse denizci olduğunuzu hissettiren yelkenlileri en çok Avrupa’lılar tercih ediyor. Kişiye özel tasarım ve mega yat alıcılarının Rusya, Ukrayna, Türki Cumhuriyetleri ve Ortadoğu’da yoğunlaştığını görüyoruz. Son 5 yılın en önemli sürprizlerinden biri de Afrika ülkeleri. Henüz 20-30 adeti geçmese de Afrika ülkelerinden alıcıların da mega yat ve kişiye özel tasarım tekne siparişlerinde Türk yatçılarını tercih etmesi bu pazarın da ileride önemli olacağının işaretlerini veriyor.

RAKAMLARLA GİSBİR BOAT SHOW TUZLA

-Fuar Alanı: VIAPORT Marina, Tuzla

-Tarih : 05-13 Ekim 2019

-Ziyaret Saatleri: 10:00 – 19:00

-Beklenen Ziyaretçi:60.000 +

-Katılımcı Firma Adedi: 200 +

-Sergilenecek Tekne Adedi: 200 +

-Sergilenecek Marka Adedi : 400 +

-Sergilenecek Ürünler: Motoryat, yelkenli, sürat teknesi, lansman ve sıfır tekneler, catamaran, deniz ekipmanları, charter firmaları, hybrid tekneler ve teknolojiler, deniz motosikleti, motorlar, bot, sektör dergileri, tekstil ürünleri

Vira Haber