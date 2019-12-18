APM Terminalleri Rotterdam'da terminal sattı

APM Terminalleri ve Hutchison Limanları, Rotterdam’daki APM Terminalleri’nin Hutchinson tarafından devralınması için niyet mektubu imzaladı.

Anlaşma maddeleri Maersk Line’dan beş yıllık bir garanti ve önümüzdeki dört yıl boyunca zorunlu işten çıkarma yasağı içeriyor.

Ayrıca maddeler terminalin ilk etapta bağımsız bir kuruluş olarak kalacağını, yani Hutchison’ın bağlı kuruluşu ECT’ye doğrudan dahil edilmeyeceğini belirtiyor.

Roterdam’da bulunan APM Terminalleri Ekim 2000'den bu yana faaliyet gösteriyor ve 3,25 milyon TEU'luk yıllık kapasite ile ve Avrupa'nın en büyük konteyner terminallerinden biri olmaya devam ediyor. .Rotterdam Limanı'nda bulunan terminal, ticaret merkezlerine çok yönlü erişim sağlayan İngiliz, İrlanda, İskandinav ve Baltık Pazarları için önemli bir aktarma merkezi durumunda. .

Vira Haber