Arap Koalisyonu: Husilere Ait Bomba Yüklü 3 İHA ile 2 Tekne İmha Edildi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güney bölgesine bomba yüklü 2 İHA gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların imha edildiği aktarılan açıklamada, Husilerin sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırı girişimlerinin ise devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası insan hakları yasalarına uygun şekilde gerekli operasyonel önlemlerin alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye kanalı da Husilerin, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine gönderdiği patlayıcı yüklü bir İHA'nın daha koalisyon güçlerince imha edildiğini duyurdu.

BOMBA YÜKLÜ 2 TEKNE İMHA EDİLDİ

Koalisyon güçleri ayrıca Yemen'in batısındaki Hudeyde açıklarında Kızıldeniz'de Husilere ait patlayıcı yüklü 2 teknenin imha edildiğini açıkladı.

Husilerin uluslararası deniz ve ticaret trafiğini tehdit etmeyi sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, olaya ilişkin ayrıntı verilmedi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Vira Haber