Arkas Denizcilik, Corelli Adlı Gemisine Türk Bayrağı Çekti

Türk Gemi İnsanını En Fazla İstihdam Eden Firma ve Türk Bayrağı Altında En Fazla Sayıda Gemi İşleten Firma ünavnına sahip Arkas Denizcilik ,son olarak Corelli adlı konteyner gemisine Türk bayrağı çekti.

Konu ile ilgili açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklamada "Arkas Denizcilik, 1445 TEU kapasiteli 168 metre boyundaki CORELLI gemisini Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydederek Türk Bayrağı çekti. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.