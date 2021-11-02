Arkas Denizcilik filosunda Alfa Laval PureBallast Sistemini tercih ediyor

Arkas Denizcilik, 1944 yılından beri uluslararası taşımacılık alanında faaliyette bulunan Arkas’ın deniz taşımacılığı konusunda Türkiye’deki öncü firmasıdır. 1978 yılında Türkiye'den Kuzey Avrupa'ya ilk konteyner yüklemesini gerçekleştiren ve 1996 yılında Türkiye’nin ilk Türk Bayraklı hat taşımacılığı şirketini kurarak gemi filosununda temellerini atan firma, bugün başta Akdeniz ve Karadeniz, Kuzey Avrupa ve Batı Afrika’ya düzenli konteyner hat taşımacılığı yapıyor.

Arkas Denizcilik’in Alfa Laval Balast Suyu Arıtma Sistemiyle tanışması ise 2017 yılında olmuştur. İlk olarak Çin’de bulunan Zhejiang Ouhua Shipbuilding tersanesinde yaptırdıkları gemiler için balast suyu arıtma sistemine ihtiyaç duydular ve yapılan görüşmeler sonrasında US Coast Guard ve IMO sertifikalarına sahip Alfa Laval Balast Suyu Arıtma Sistemini tercih ettiler.

Firmanın Alfa Laval Pureballast sistemini tercih etmesinde aşağıdaki faktörler etkili olmuştur:

Alfa Laval’ın 100 yılı aşkın denizcilik sektöründeki tecrübesi

UV sisteminin kullanım kolaylığı

Geminin ticari kaybına sebep olabilecek holding time gibi limitasyonların bulunmaması

Montaj maliyetlerinin düşük olması

Tersaneler ve mühendislik firmaları tarafından sistem bilinirliği

Sistemin az yer kaplaması

Global olarak yedek parça stoğu ve hızlı tedariği

Global servis ağı ve 7/24 servis destek hizmeti sağlaması

İstanbul’da Pureballast eğitim merkezi bulunması

Arkas Denizcilik mevcut filo gemileri için de balast suyu arıtma sistemi tedariğini her yıl ihale üsuluyle gerçekleştirmektedir. 2018 yılında iki gemi için ilk retrofit proje tedariği sağlandı ve iki gemiye de Alfa Laval PureBallast Sistemi başarıyla kurulurak devreye alındı. Kurulumu tamamlanan ilk retrofit gemilerde sistemler sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmektedir.

Diğer kalan filo gemileri için yıllık planlama doğrultsunda tedarik ihaleleri gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Mevcut gemilerdeki sistemlerin performansından oldukça memnun olan firma 2019 yılında 8 ayrı gemiye takılacak sistemlerin ihalesinde yine Alfa Laval tercih etti.

Sonraki yıl ihaleler devam etti ve 2020 yılında da 16 gemi için daha başarıyla sistem kurulumu gerçekleştirildi. Toplamda 28 gemide sistem aktif olarak kullanılmaktadır.

Süregelen iş birliğinde 2017 yılından itibaren tüm sistemlerin sorunsuz çalışması ve satış sonrası destekten memnun olunması sebebiyle 2022 yılında kurulumu gerçekleştirilecek 11 adet daha balast suyu arıtma sistemi için 2021 yılında sözleşme imzalanmıştır.

Arkas Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. Başkan Yardımcısı Ali İbrahim Kontaytekin “Alfa Laval denizcilik sektöründe çok uzun bir geçmişe sahip, marka değeri yüksek ve güven veren bir firma olması sebebiyle tercih sebebimiz olmuştu. Aynı zamanda çevreye yönelik yeni regülasyon ve kuralları yakından takip eden ve teknolojiye öncülük eden bir firma. Bu nedenle iş birliğimizin uzun yıllar boyunca da devam edeceğini öngörüyoruz” diyor.

Aynı zamanda, sistem satışlarıyla birlikte toplamda 39 gemi için 2021 yılında servis bakım anlaşması gerçekleştirilmiştir. Bakım anlaşmasına dahil olan Servis Uyumluluk Paketi içerisinde US Coast Guard, VGP 2013 ve IMO MEPC.300(72) kuralları gereği istenen hizmetler verilmektedir. Bunların içerisinde sistem kontrolleri, sistem testleri, UV sensörü ve akış ölçer kalibrasyonları, tarafsız kuruluşlar tarafından su analiz raporları ve personel eğitimleri sağlanmaktadır.

Alfa Laval Servis Uyumluluk paketini Rotterdam, Singapur, İstanbul, Atina, Hamburg, Londra, Houston, Quebec, Helsinki, Busan, Osaka gibi dünya çapındaki ana limanlarda gerçekleştirebilmektedir.

Vira Haber