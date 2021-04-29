Arkas Egypt’a Star Ödülü

Arkas Egypt, 2020 yılının zorlu pandemi koşullarında tüm yetkililerle koordinasyon halinde çalışarak Mısır’ın farklı limanlarında, sözleşmelerinin uzaması sebebiyle ülkelerine derhal geri gönderilmeleri gereken 510 denizcinin tahliyesi için “Maersk Line’ın, Büyük Çaplı Mürettebat Değişimi Projesi” kapsamında, en büyük aktarma operasyonlarından birini 15 gün gibi kısa bir sürede yönetti. Arkas Egypt’ın bu büyük çaplı mürettebat değişimi projesinde gösterdiği profesyonel çalışma, Maersk Line Akdeniz Operasyon merkezinden (LOC) takdir ve ödül kazandı. Arkas Egypt CEO’su Mohamed Mousellhy’e ödülü; Maersk Line Akdeniz Operasyon merkezini (LOC) temsilen Sealand Mısır Genel Müdürü Omar Gharbo ile Maersk Egypt Port Said Ofis Müdürü ve Acente Müdürü Mohamed Khattab verdi. Maersk Line temsilcileri, son derece zorlu şartlara rağmen planlanılan sürede mürettebat değişimi için güvenli bir yol hazırlamak konusunda gösterilen muazzam çaba ve uzmanlık nedeniyle “Star Award” ödülünü alan Arkas Egypt ekibine takdirlerini sundular.

Ödül seramonisinde konuşan Maersk Egypt CEO’su Toon Pierre, “Maersk Line adına, Mısır’da gerçekleştirilen Maersk mürettebat değişimlerinin profesyonel bir şekilde uygulanmasından dolayı en derin şükran ve takdirlerimizi sunuyoruz. Sizin yardımınız kelimenin tam anlamıyla binlerce insanın hayatına dokundu. Size ve değerli şirketinize başarılar diliyorum” dedi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle durdurulan mürettebat değişimleri ticari gemilerde bulunan denizcileri depresyon riskiyle karşı karşıya bırakmıştı.

Vira Haber