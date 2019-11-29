Arkas Line Kuzey Afrika Servisini Genişletiyor

Halihazırda Cezayir’in Algiers, Oran, Bejaia, Skikda, Annaba, Arzew; Tunus’un Sousse, Bizerte, Rades ve Libya’nın Misurata, Khoms ve Tripoli limanlarına düzenli olarak servis veren Arkas Line, bu anlaşma ile CNAN’ın Cezayir limanlarında sahip olduğu yanaşma önceliği ve Cezayir Devleti’nin deniz nakliyesinde ulusal bayraklı gemiler konusundaki yeni uygulamalarından faydalanacak.

Fransa, İtalya ve İspanya’dan Cezayir’e direkt servisleri başlıyor

Yeni servis yapısı ile Arkas Line daha önce direkt servis vermediği, Kuzey Afrika’da önemli bir pazar sahibi olan Fransa’dan da haftalık olarak Cezayir limanlarına servis vermeye başlayacak.

Arkas Line, AEX (Algiers Ekspres), OEX ( Oran Ekspres ), BEX ( Bejaia Ekspres ) servislerini açarak özellikle sıkışıklık yaşanan Oran ve Bejaia Limanlarında avantaj sağlayacak. Diğer yandan yeni BEX servisi de Arkas Line‘ın Türkiye-Algiers servisinin kapasitesinin artmasını sağlayacak.

Cezayir’deki yeni regülasyonlar

22 Ekim 2019’da yürürlüğe giren yeni gümrük mevzuatı uyarınca bundan sonra bütün hat operatörleri liman gümrüğünün de dahil olduğu 13 adet gümrük idaresinden birine, gemi varışındaki gümrük kararına göre deklarasyonda bulunabiliyor. CNAN hattı bu uygulamada bir ayrıcalık sahibi ve sadece liman gümrüğüne deklarasyonda bulunuyor. Dolayısı ile Arkas Line CNAN ile beraber servis verdiği AEX ve OEX servislerinde liman gümrüğüne deklarasyonda bulunurken, Türkiye çıkışlı diğer Algiers servisinde (NAS) yeni uygulamadan yararlanacak.

Bu yeni uygulama kara terminallerinin var olduğu Algiers, Oran ve Annaba limanlarında geçerli olacak. (diğer Cezayir limanlarında kara terminalleri bulunmuyor)

Arkas Line’ın 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren hayata geçecek yeni NAS Servisi’nin (Kuzey Afrika Servisi) rotası:

İzmir (Alsancak ) / Yarımca (DPW ) / Marport / Annaba / Skikda / Algiers

AEX Servisi’nin (Algiers Ekspres) rotası:

Marinda di Carrara / Cenova ( Messina ) / Marsilya (Socoma) / Barselona (Port Nou) / Castellon ( Noatum ) / Valensiya (APMT) / Algiers

OEX Servisi’nin (Oran Ekspres) rotası:

Valensiya ( APMT ) / Barselona ( Port Nou) / Oran

BEX Servisi’nin (Bejaia Ekspres) rotası:

Marina di Carrara / Marsilya (Socoma) / Barselona ( Port Nou + APMT ) / Bejaia / Oran / Skikda

CAX Servisi’nin (Constanza – Arzew Eskpres) rotası:

Constanza / Marport / Gemlik / Arzew

Vira Haber