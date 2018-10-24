Arkas ve Sealand'dan Rusya'ya Ekspres Servis

Arkas ve Sealand Hatlarının birer gemiyle sürdüreceği bu ortak servis sayesinde taze ürün ihracatı yapacak tüm tedarikçiler, 4 gün gibi kısa bir sürede, Novorossiysk üzerinden Rusya piyasasıyla buluşacak. Haftalık olarak hizmet verecek bu servise Cosco Hattı da yer anlaşmasıyla katılacak.

İlk aşamada servis rotasyonu olarak sırasıyla Ashdod, Mersin ve Novorossiysk limanları arasında faaliyet gösterecek “Rusya Ekspres Servis”in ilk gemisi olan Emma A, 1 Kasım 2018 tarihinde Ashdod uğrağını yaptıktan sonra 4 Kasım 2018 tarihinde Mersin Limanı’ndan demir alacak.

Vira Haber